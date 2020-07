Actualidade

A terceira edição do Festival Internacional de Piano de Oeiras inicia-se hoje, com a atuação da também diretora artística do evento, Teresa da Palma Pereira, a interpretar Mozart, Debussy e Stravinsky.

O evento vai decorrer no Auditório Ruy de Carvalho, em Carnaxide, até 02 de agosto, e, por recomendação das autoridades de saúde, conhecida na segunda-feira, os concertos realizar-se-ão sem a presença do público.

A organização decidiu assim difundir os recitais 'online', "no calendário previsto", com transmissão direta no Facebook da Câmara Municipal de Oeiras, e no 'site' e na página de Facebook do festival.