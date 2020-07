Actualidade

Os municípios do continente gastaram, em 2017 e 2018, mais de 186 milhões de euros no financiamento dos transportes públicos de passageiros e a maior fatia foi para o transporte escolar, revelou a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes.

Estes resultados são hoje disponibilizados num relatório da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT), no âmbito do controlo das compensações financeiras no serviço público de transporte de passageiros, que ainda não contém os efeitos do PART - Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos, que entrou em vigor em 2019.

Numa nota, a AMT destacou que, segundo informação obtida junto da Administração Central, o valor das indemnizações compensatórias pagas pelo Estado ao sector dos transportes ascendeu, em 2018, a 9,82 milhões de euros, o que representa um aumento de 0,8% em relação a 2017.