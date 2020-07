UE/Previsões

A Comissão Europeia reviu hoje em baixa as projeções para a economia da zona euro este ano devido à pandemia de covid-19, estimando agora uma contração de 8,7% do PIB.

Nas previsões intercalares de verão hoje publicadas, o executivo comunitário aponta que, "dado o levantamento das medidas de confinamento estar a ser levado a cabo a um ritmo mais gradual do que o assumido" nas anteriores projeções da primavera, há dois meses, "o impacto na atividade económica em 2020 será mais significativo do que o antecipado".

Assim, a Comissão, que em maio projetava para este ano uma contração, já recorde, de 7,7% do Produto Interno Bruto (PIB) no espaço da moeda única, prevê agora um recuo de 8,7%, apenas parcialmente compensado em 2021, com um crescimento de 6,1% (na primavera apontava para 6,3%).