Actualidade

A Guarda Nacional Republicana (GNR) vai intensificar a partir de hoje e até dia 13 ações de sensibilização e de fiscalização rodoviária para prevenir comportamentos de risco durante a condução de motociclos e ciclomotores nas estradas com mais tráfego.

Em comunicado, a GNR adianta que a operação "Moto" 2020 visa inverter a tendência de aumento da sinistralidade e contribuir para um ambiente rodoviário mais seguro.

A GNR lembra que este ano, cerca de 30% do total de vítimas mortais em acidentes de viação após o fim do estado de emergência, estão relacionadas com acidentes envolvendo estes veículos.