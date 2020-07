Actualidade

O treinador de futebol Bruno Lage despediu-se hoje dos adeptos do Benfica com um agradecimento e na expetativa de que voltem rapidamente a apoiar a equipa nos estádios e a empurrá-la para novas conquistas.

"Depois de me despedir do presidente, do diretor desportivo, do diretor-geral e de todos os jogadores, bem como de todos os que trabalham diariamente no Seixal, quero, agora, despedir-me de todos vocês, os adeptos, que são a essência deste clube único no mundo", escreveu Bruno Lage, numa mensagem a que a agência Lusa teve acesso.

O treinador natural de Setúbal, de 44 anos, deixou o comando técnico do campeão Benfica em 29 de junho último, após a derrota por 2-0 no terreno do Marítimo, que deixou os 'encarnados' a seis pontos do líder FC Porto, depois da 29.ª jornada da I Liga.