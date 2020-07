UE/Previsões

O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha deverá contrair-se 6,3% em 2020 e crescer 5,3% em 2021, segundo as previsões de verão da Comissão Europeia hoje divulgadas em Bruxelas.

Para a taxa de inflação na Alemanha, Bruxelas prevê que seja 0,4% em 2020 e 1,5% em 2021.

Bruxelas refere no documento hoje divulgado que, embora uma situação epidemiológica relativamente benigna tenha permitido à Alemanha estar entre os primeiros países da União Europeia (UE) a começar a flexibilizar as medidas de confinamento, com uma flexibilização significativa a começar em meados de maio, espera-se que a atividade económica no segundo trimestre continue a apresentar um declínio sem precedentes.