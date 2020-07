Covid-19

O ministro da Economia anunciou hoje a abertura, "na semana de dia 20", de uma nova linha de crédito de mil milhões de euros dirigida a micro e pequenas empresas.

"Já na semana de dia 20 vamos abrir uma nova linha de crédito dirigida a um conjunto de atividades económicas, mas incidindo exclusivamente nas micro e pequenas empresas", anunciou o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, numa audição regimental da Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, na Assembleia da República.

O governante esclareceu que a linha de crédito tem a dotação de mil milhões de euros e será distribuída segundo uma chave já em curso com o setor bancário, aprendendo "com as últimas experiências" e de forma a que os apoios cheguem "ao maior número de empresas de forma mais célere possível".