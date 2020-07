Actualidade

Inundações e chuvas fortes mataram pelo menos duas pessoas no sul da China e interromperam o primeiro dia dos exames de admissão ao ensino superior, que já se realizam com um mês de atraso devido à pandemia de covid-19.

O exame de chinês no condado de She, na província de Anhui, foi cancelado depois de apenas 500, entre 2.000 estudantes, terem conseguido chegar ao local, segundo as autoridades da cidade de Huangshan.

Mais de 10 milhões de estudantes deveriam ter começado hoje a fazer os exames em todo o país, no maior evento coletivo na China desde que medidas de distanciamento social foram adotadas, em janeiro passado, devido à pandemia de covid-19.