Covid-19

O ainda presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, defende um repensar das atuais regras que limitam a dívida e o défice na União Europeia (UE), avisando que podem levar a uma nova recessão após a crise pandémica.

Em entrevista ao Financial Times dias antes do final do seu mandato à frente do Eurogrupo, na segunda-feira, Centeno considera que os governos da UE deveriam aproveitar a pausa imposta pela pandemia de covid-19 na aplicação dos limites orçamentais para repensar estas normas e evitar reaplicá-las "cegamente", incluindo o teto de 60% do Produto Interno Bruto (PIB) até agora imposto às dívidas nacionais.

"O importante para a Europa, a nível fiscal, nos próximos meses e anos é a forma como vai ser gerido o regresso à aplicação das normas fiscais, de forma a evitar o irromper de uma recessão", afirma o ex-ministro das Finanças de Portugal.