Actualidade

A taxa de desemprego nos países da OCDE atingirá os 9,4% em 2020, um nível superior àquele verificado na crise financeira de 2008, devido à pandemia de covid-19, podendo agravar-se com novos surtos, divulga hoje a organização.

O nível de desemprego no conjunto dos países da OCDE no final deste ano "será pior" que o registado durante crise financeira de 2008, adverte a Organização para o Comércio e Desenvolvimento Económico (OCDE) no último relatório sobre a evolução do mercado de trabalho.

A OCDE calcula que o emprego cairá, em média, 4,09% no final deste ano nos países que fazem parte da organização e que essa percentagem poderá aumentar para 4,98% se houver uma segunda vaga da pandemia.