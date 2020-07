Covid-19

Cerca de 50 membros do Bureau Político do MPLA, no poder em Angola, incluindo o Presidente, João Lourenço, vão ser testados à covid-19, após um caso positivo num dirigente que participou na última reunião da cúpula do partido.

Segundo o porta-voz do Movimento Popular para a Libertação de Angola (MPLA), Albino Carlos, foi confirmado um caso de covid-19 entre um membro do Bureau Político que esteve presente na reunião do passado dia 30 de junho, onde esteve também o presidente do partido e chefe do executivo angolano, João Lourenço.

Albino Carlos adiantou que o político em causa, cujo nome se escusou a revelar, testou positivo à covid-19 no âmbito de uma testagem "em decorrência de uma visita que iria fazer a uma província, por força maior".