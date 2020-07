Covid-19

As autoridades do Bangladesh afirmaram hoje que a epidemia do novo coronavírus foi "contida com sucesso" nos campos de refugiados da minoria muçulmana rohingya no país, apesar do baixo número de testes realizados.

Quase um milhão de membros dessa minoria, perseguida em Myanmar (antiga Birmânia), vive em extrema pobreza em gigantescos campos de refugiados sobrelotados, situação que alarma os epidemiologistas desde o início da pandemia de covid-19.

Com apenas cinco mortes atribuídas à doença covid-19 nos campos, entre os 54 casos relatados, a epidemia foi contida "com sucesso", disse na segunda-feira à agência de notícias AFP o comissário de refugiados do Bangladesh, Mahbub Alam Talukder.