Covid-19

O ministro da Economia disse hoje que o Governo está a preparar um programa específico de apoio à região do Algarve, que está a sofrer as consequências da quebra do turismo, devido à pandemia de covid-19.

"É necessário dirigir uma atenção muito especial à região do Algarve, que é extremamente dependente da atividade turística", defendeu esta manhã o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, perante os deputados da Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, na Assembleia da República.

Assim, Pedro Siza Vieira adiantou que o Governo está a preparar um programa específico de apoio à região.