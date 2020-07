Actualidade

A escrivaninha do poeta Fernando Pessoa e uma rara primeira edição da "Mensagem" integram, a partir de hoje, o espólio expositivo do Museu do Pão, em Seia, para aumentar o potencial atrativo do complexo cultural.

Segundo Tiago Quaresma, administrador do grupo proprietário do Museu do Pão, a escrivaninha que pertencia à coleção privada da família de Fernando Pessoa foi adquirida num leilão, juntamente com os óculos do poeta, enquanto a obra "Mensagem" já pertencia ao acervo do museu.

Tiago Quaresma disse hoje, na apresentação das peças que estão expostas na Sala do Pão Político, Social e Religioso, que a empresa "teve a felicidade" de adquirir, em leilão, a escrivaninha de uso pessoal do poeta e os óculos, sendo que estes irão para A Brasileira, no Chiado, em Lisboa, que também pertence ao mesmo grupo empresarial.