Migrações

O primeiro grupo de menores não acompanhados que Portugal vai acolher ao abrigo de um programa de relocalização saiu hoje da Grécia num "novo esforço" para apoiar esse programa, disse o ministro grego responsável pela política migratória.

O grupo de 25 crianças deixou hoje a Grécia ao abrigo do programa europeu de relocalização de 1.600 crianças a viver no país, adiantou a AFP.

"A relocalização é um novo esforço no quadro do nosso programa de apoio aos menores não acompanhados (...) no âmbito do qual Portugal vai acolher um total de 500", sublinhou o ministro adjunto da proteção do cidadão, encarregue da política migratória na Grécia, Georges Koumoutsakos, que acompanhou os menores ao aeroporto internacional de Atenas.