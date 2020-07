Covid-19

O secretário-geral do acordo de livre comércio em África disse hoje que as trocas comerciais ao abrigo deste acordo vão começar a 1 de janeiro do próximo ano e são cruciais na recuperação económica.

"O calendário atrasou-se, mas continuamos empenhados em retomar o nosso trabalho e começar a fazer trocas comerciais em janeiro de 2021, como fomos instruídos pela assembleia-geral dos chefes de Estado", disse Wankele Mene durante a intervenção no final da sessão que assinala o primeiro Dia da Integração Africana.

"Vamos redobrar os esforços para começar a negociar nestes moldes em janeiro, assim a pandemia permita, e o acordo de livre comércio (AfCFTA, na sigla em inglês) será a ferramenta de que África precisa para relançar a economia depois da pandemia de covid-19", acrescentou o responsável.