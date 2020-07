Actualidade

O projeto Book in Loop, de reutilização de manuais escolares, da empresa The Loop Co., de Coimbra, começou hoje a ser replicado em Espanha, naquela que é a primeira experiência de internacionalização, anunciou a empresa.

"A Book in Loop Espanha estará ativa para que os consumidores das famílias espanholas possam ter uma forma de adquirir manuais escolares reutilizados de qualidade, com poupanças até 75%", disse à agência Lusa Ricardo Morgado, cofundador da The Loop Co.

A plataforma, criada em 2016, aquando do nascimento da empresa, expande-se ao território espanhol, tendo como parceiro os Correos, com mais de 2.100 lojas espalhadas pelo país.