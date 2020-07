Actualidade

Paris, 07 jul 2020 (Lusa) - A transferência de poderes entre a franco-cabo-verdiana Elisabeth Moreno, nova ministra-delegada da Igualdade em França, e a sua antecessora aconteceu esta tarde, com a garantia de que "o combate" pela igualdade é para continuar.

"A igualdade entre homens e mulheres é o mais belo combate dos nossos tempos. Não batalha entre os sexos. Não há maior complementaridade que entre homens e mulheres", disse hoje, na cerimónia de posse, Elisabeth Moreno, o único membro negro do novo executivo francês.

Elisabeth Moreno tem 49 anos, nasceu no Tarrafal, em Cabo Verde e chegou a França com seis anos. Era, até agora, diretora para África do grupo Hewlett-Packard, tendo antes disso exercido funções de direção na Lenovo, onde chegou a presidir ao grupo em França.