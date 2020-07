Covid-19

São Tomé e Príncipe registou cinco novos casos positivos de covid-19, nas últimas 72 horas, aumentando para 724 o número de infeções acumuladas, desde meados de março, quando a doença foi declarada no país, anunciou fonte do Ministério da Saúde.

Os cinco novos casos positivos do novo coronavírus resultam de 30 testes laboratoriais realizados entre sábado e hoje.

De acordo com o boletim diário sobre a situação da pandemia no país, o número de pessoas recuperadas aumentou para 279, estando internados no hospital de campanha sete pacientes e outros quatro no serviço sintomático respiratório.