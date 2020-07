Actualidade

O Tribunal de Mirandela decretou hoje a prisão preventiva para a mulher suspeita de matar o filho de 17 anos, retirado de um poço sem vida, na aldeia de Cabanelas, no distrito de Bragança.

O crime ocorreu na segunda-feira e a mulher, de 52 anos, terá confessado os factos, tendo sido também ela a dar o alerta de que filho estava no poço num terreno agrícola.

A Polícia Judiciária tomou conta do caso e deteve a mãe que foi ouvida hoje no primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Mirandela, que entendeu estarem reunidos indícios do crime de homicídio qualificado na forma consumada.