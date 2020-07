Actualidade

O projeto de código de conduta dos juízes aprovado pelo Conselho Superior da Magistratura contempla um conselho de ética autónomo com duas personalidades da sociedade civil e faz "uma separação clara" entre assuntos disciplinares e éticos.

As linhas de força do código foram hoje avançadas, em conferência de imprensa, pelo presidente do Conselho Superior da Magistratura, António Joaquim Piçarra, que destacou ser um projeto que agora será discutido com a Associação Sindical dos Juízes e lembrou que o documento foi exigido pelo GREGO, organismo do conselho da Europa.

"Há uma separação clara entre o que disciplinar é, o que é ético, porque nem tudo o que é eticamente reprovável é disciplinarmente reprovável e o código tem em conta a separação destas vertentes.