Covid-19

A proposta de revisão ao Orçamento dos Açores, apresentada pelo Governo Regional para fazer face aos impactos da pandemia provocada pela covid-19, foi hoje aprovada na Assembleia Regional com votos a favor do PS, do PSD e do CDS-PP.

A votação ocorreu na sessão plenária que decorreu hoje na cidade da Horta, no Faial, e contou com a abstenção do PCP, do BE e da deputada independente Graça Silveira e o voto contra do PPM.

Na apresentação da revisão do orçamento, o vice-presidente do Governo dos Açores, Sérgio Ávila, avançou que a proposta prevê um aumento de 210,4 milhões de euros da despesa orçamental e uma redução de 74,6 milhões da receita.