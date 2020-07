Actualidade

A Assembleia da República aprovou hoje um diploma que altera a lei eleitoral do arquipélago dos Açores para permitir o direito de voto antecipado e por mobilidade nas eleições legislativas regionais, que se devem realizar em outubro deste ano.

O projeto-lei, com origem no parlamento dos Açores, foi aprovado por maioria, com a abstenção do Partido Comunista Português (PCP), Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV), do CDS-PP e da Iniciativa Liberal e os votos favoráveis das restantes forças políticas.

O diploma que tinha sido subscrito pelos deputados do PS, do PSD e do Bloco de Esquerda, pretende incluir na lei eleitoral açoriana a possibilidade de os eleitores do arquipélago poderem exercer o seu direito de voto de forma antecipada e por mobilidade, algo que até agora era permitido apenas nas eleições presidenciais, legislativas nacionais e europeias.