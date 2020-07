Covid-19

O Brasil registou 1.254 mortos e 45.305 infetados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, tendo o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, entrado para as estatísticas do país, após ter sido hoje diagnosticado com covid-19.

Os dados foram divulgados na noite de hoje pelo Ministério da Saúde brasileiro, que acrescentou que o país totaliza agora 66.741 óbitos e 1.668.589 casos confirmados desde o início da pandemia, registada oficialmente no país em 26 de fevereiro.

A taxa de letalidade da covid-19 no Brasil mantém-se hoje em 4%, quando 976.977 pacientes infetados já recuperaram e 624.871 doentes continuam sob acompanhamento.