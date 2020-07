Covid-19

O novo confinamento na cidade de Melbourne, após o ressurgimento de casos da covid-19, custará à Austrália cerca de 3.695 milhões de euros, indicaram as autoridades.

A segunda cidade mais populosa do país, com cerca de cinco milhões de pessoas, foi colocada esta madrugada, de novo, durante seis semanas em confinamento.

Além disso, as autoridades do estado de Victoria, cuja economia representa 23% do PIB nacional e cuja capital é Melbourne, também implementaram a medida no município de Mitchell, cerca de 77 quilómetros a norte da capital regional, com cerca de 44.000 habitantes.