Actualidade

Pelo menos 55 pessoas morreram e cerca de 10 estão desaparecidas no Japão, devido às chuvas intensas que provocaram inundações e deslizamentos de terras, desde o final da sexta-feira, anunciaram hoje as autoridades, em novo balanço.

O anterior balanço apontava para pelo menos 50 mortos.

O Japão permanece em alerta máximo, já que as chuvas torrenciais caíram agora no centro do país.