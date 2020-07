Actualidade

O Instituto Nacional de Estatística francês (Insee) previu hoje uma queda de 9% no produto interno bruto (PIB) em França em 2020, um valor inferior às previsões do Governo, que aponta para uma redução de 11%.

Segundo a nota de conjuntura publicada hoje pelo instituto de estatísticas francês, após uma contração de 5,3% no primeiro trimestre e de 17% no segundo, devido à pandemia da covid-19, o PIB recuperaria 19% no terceiro trimestre e 3% nos últimos três meses do ano.

Esta é a primeira previsão de crescimento do Insee para 2020, bem como para o 3.º e 4.º trimestres.