Actualidade

A Bolsa de Lisboa abriu hoje em terreno negativa, com o principal índice, o PSI20, a cair 0,62%, para os 4.424,44 pontos.

Na terça-feira, o PSI20 contrariou as principais praças europeias e fechou ao subir 1,02% para 4.452,22 pontos, com as ações das empresas do grupo EDP a fecharem com ganhos superiores a 4%.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 10 fecharam em alta, a REN ficou inalterada (2,46 euros) e sete ficaram em baixa.