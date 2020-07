Actualidade

O Sindicato dos Médicos da Zona Sul solidarizou-se com a diretora executiva do ACES (Agrupamento de Centros de Saúde) Alentejo Central, que se demitiu, e considerou que esta saída decorre de "medidas arbitrárias" tomadas pela Administração Regional de Saúde.

Em comunicado, o sindicato diz que a saída dos responsáveis pelo ACES Alentejo surgiu na sequência de "medidas arbitrárias tomadas pela ARS (Administração Regional de Saúde) do Alentejo relativamente ao surto de Covid-19 numa Estrutura Residencial para Idosos de Reguengos de Monsaraz" e sublinha a "dignidade e coragem" da decisão.

"Desde logo o SMZ [Sindicato dos Médicos da Zona Sul] releva a dignidade e a coragem da tomada de posição dos responsáveis do ACES Alentejo Central, ao assumirem a sua recusa em pactuar com os métodos ilegítimos utilizados pela ARS do Alentejo, que constitui um exemplo fortemente contrastante com a prática a que as administrações politicamente nomeadas nos têm habituado", refere o sindicato.