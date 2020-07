Moçambique/Ataques

O presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos (CNDH) de Moçambique alertou hoje para "a situação difícil" em que se encontram os deslocados de guerra em Cabo Delgado, norte do país, fazendo um apelo para o apoio às vítimas.

"A situação [dos deslocados] está a ficar ainda mais difícil", afirmou Luís Bitone, em declarações à Rádio Moçambique, no âmbito de uma visita à província de Cabo Delgado.

As dificuldades de acesso devido à violência armada colocam numa situação mais dramática as pessoas que não conseguiram abandonar as zonas de conflito.