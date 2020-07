Actualidade

A Associação do Cluster Agroindustrial do Centro (InovCluster) anunciou hoje o lançamento de uma campanha para promover empresas do setor agroalimentar das suas fileiras prioritárias, como o queijo, mel, vinho e azeite.

A campanha 'Produtos tão nossos' tem como objetivo permitir ao consumidor conhecer melhor as empresas, os empresários e os seus produtos, facilitando uma relação de proximidade e confiança.

"Sendo uma altura de acrescidas dificuldades para grande parte das empresas, em que o regresso à normalidade vai sendo gradual e o país combate a pandemia covid-19, é fundamental dizer presente e ganhar espaço junto dos consumidores", refere, em comunicado enviado à agência Lusa, Carlos Lima, da Inovcluster.