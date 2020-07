Actualidade

O grupo Sovena, que detém as marcas Oliveira da Serra e Fula, comprou uma participação de 24,61% na chilena Soho SpA, produtora local de azeite, revelou a empresa portuguesa, em comunicado, sem indicar o valor da operação.

Esta empresa conta com "vendas na ordem dos 15,5 milhões de euros que correspondem a 3,5 mil litros de azeite", sendo "a maior companhia de azeite do Chile com uma quota direta e indireta de 40%", indicou a Sovena na mesma nota.

O grupo Soho tem uma estrutura acionista familiar e emprega 80 pessoas, referiu a Sovena, adiantando que a empresa chilena "atualmente tem já 220 ha [hectares] de plantações próprias de oliveiras e acordo para fornecer a produção de 450 ha de plantações dos seus parceiros, exportando para o Brasil, EUA e Alemanha", segundo o comunicado.