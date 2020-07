Covid-19

A Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões lamentou hoje que ainda não tenham sido lançados avisos de abertura de concurso para o ressarcimento do investimento realizado no âmbito da pandemia de covid-19.

"Até ao presente momento, e não obstante a publicação da Portaria 94 C/2020, de 17 de abril, não foram ainda lançados quaisquer avisos de abertura de concurso, no âmbito do Portugal 2020, para que as CIM e os municípios possam vir a ser ressarcidos", refere aquela estrutura, num comunicado através do qual demonstra "profunda preocupação" relativamente a esta matéria e a outras relacionadas com a covid-19.

A aquisição de equipamentos de proteção individual e a comparticipação para a realização de testes de despistagem nas instituições, no âmbito do Programa de Intervenção Preventiva (promovido pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social), foram investimentos que ainda não foram ressarcidos.