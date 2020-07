Covid-19

O presidente da Câmara de Paços de Ferreira, Humberto Brito, informou hoje ser um dos cinco casos com covid-19 naquela autarquia, detetados no âmbito dos testes realizados a todos os colaboradores daquele município do distrito do Porto.

O autarca usou a sua página pessoal na rede social Facebook para informar os munícipes.

"Cumpre-me o dever público de informar a população do meu concelho que fui dos colaboradores da Câmara Municipal que testaram positivo", lê-se no seu texto.