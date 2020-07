Actualidade

O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Jorge Bom Jesus, disse hoje que, conquistada a independência do país, falta cumprir o "objetivo máximo" do bem-estar, felicidade e independência económica da população.

"Em 1975, dizíamos que o objetivo mínimo era a ascensão à independência, mas falta o objetivo máximo que é garantir o bem-estar, a felicidade e a independência económica de cada são-tomense e de São Tomé e Príncipe", disse Jorge Bom Jesus.

O chefe do governo são-tomense intervinha hoje, por videoconferência, numa sessão virtual evocativa do Dia Nacional do Mutualismo, promovida pela União das Mutualidades Portuguesas.