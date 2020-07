Covid-19

A secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, afirmou hoje que as perdas para o setor turístico, devido à pandemia da covid-19, podem ser superiores a 50%, acrescentando ter esperança de que no próximo ano o setor possa recuperar.

"Tínhamos há algumas semanas a estimativa de que poderíamos perder algo como 50%, evidentemente, que esta avaliação é uma avaliação sempre dinâmica e, tendo em conta os últimos desenvolvimentos, podemos inclusivamente esperar um pouco mais de perdas", avançou a secretária de Estado do Turismo.

Rita Marques, que falava aos jornalistas à margem da apresentação de uma campanha lançada pelo Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP) e a Associação de Turismo do Porto (ATP), afirmou que, ainda assim, o Governo está a "trabalhar num registo de otimismo moderado" para que o setor recupere no próximo ano.