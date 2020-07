Actualidade

Três pessoas foram hoje detidas e cerca de 150 foram sinalizadas numa operação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) contra o tráfico humano, em Almeirim e Alpiarça, no distrito de Santarém, disse à Lusa fonte do SEF.

De acordo com a mesma fonte, na operação, que teve início às 05:00 e já terminou, foi dado cumprimento a três mandados de detenção e 40 de buscas domiciliárias.

Na operação foram detidas três pessoas e identificados 150 estrangeiros como potenciais vítimas dos crimes de tráfico de pessoas e auxílio à imigração ilegal.