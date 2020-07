Actualidade

O Ministério das Finanças só vai reconhecer e isentar de IRS/IRC programas de arrendamento acessível de municípios que tenham previamente aprovado uma minuta de contrato de arrendamento e subarrendamento genérica, segundo uma portaria hoje publicada.

O procedimento de atribuição daquele benefício fiscal - criado pelo Orçamento do Estado para 2020 para contratos de arrendamento não inferiores a cinco anos e com preço de renda abaixo do mercado - foi hoje regulamentado, em portaria publicada, tornando o reconhecimento do programa municipal de rendas acessíveis pelo Ministério das Finanças dependente do envio daquelas minutas.

"O reconhecimento pelo ministro das Finanças depende ainda da aprovação pelo município de uma minuta de contrato de arrendamento e de subarrendamento genérica, com condições imperativas conformes com os requisitos" do diploma que criou o Programa de Arrendamento Acessível, "e que deverá ser utilizada nos contratos a celebrar ao abrigo do Programa", determina o Governo na portaria.