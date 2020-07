Actualidade

O número dois da diplomacia dos EUA, Stephen Biegun, que se encontra de visita a Seul, disse hoje que Washington não procura reunir-se com as autoridades norte-coreanas, num momento de impasse negocial entre os dois países.

Biegun, que também é o representante especial dos Estados Unidos na Coreia do Norte, está numa visita oficial a Seul e Tóquio, para discutir a desnuclearização da península coreana, dando azo a rumores de que Washington procuraria retomar as relações diplomáticas com Pyongyang.

Na terça-feira, um alto funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte disse que o seu país não tencionava retomar as negociações com os Estados Unidos e desvalorizou o papel da Coreia do Sul como mediador.