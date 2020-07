Actualidade

Nenhuma instituição de ensino superior pediu autorização para alterar o modelo dos cursos para ensino à distância, garantiu hoje o ministro do Ensino Superior, reconhecendo no entanto que existe margem legal para o ensino misto.

"O funcionamento do ensino superior só pode ser feito de acordo com as condições para que os cursos foram acreditados", sublinhou hoje o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, durante uma audição no parlamento, acrescentando que "não entraram na Agência de Acreditação quaisquer pedidos".

Manuel Heitor foi hoje chamado ao parlamento pelo grupo parlamentar do PSD para discutir como correu o ano letivo que agora chega ao fim e como está a ser preparado o próximo, num debate em que quase todos os partidos quiseram saber como serão afinal as aulas dos alunos: ensino presencial ou à distância.