A chanceler alemã defendeu hoje, em Bruxelas, que a Europa só sairá mais forte da crise da covid-19 se reforçar a coesão e solidariedade, e apelou ao sentido de compromisso dos 27 para um acordo célere sobre o plano de recuperação.

Num debate no Parlamento Europeu sobre as prioridades da presidência semestral alemã do Conselho da União Europeia, Angela Merkel insistiu que "a Europa enfrenta o maior desafio da sua história" e defendeu que "uma situação extraordinária, sem precedentes na história da UE", exige uma resposta extraordinária.

A chanceler disse esperar, por isso, que ainda este mês os 27 cheguem a acordo sobre as propostas de um Fundo de Recuperação e do orçamento plurianual para 2021-2027.