Covid-19

O Governo vai disponibilizar três milhões de euros dos saldos de gerência do Instituto do Vinho do Douro e Porto (IVDP) para o armazenamento do vinho do Porto, mitigando os prejuízos causados pela pandemia de covid-19.

A Ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque, esteve hoje reunida, em Lisboa, com membros do conselho interprofissional do IVDP para discutir a situação do setor na região demarcada do Douro.

"Na reunião foi anunciado pela governante a disponibilização de três milhões de euros provenientes dos saldos de gerência do IVDP para a criação de uma medida de armazenamento específica para o vinho do Porto denominada Reserva Qualitativa", indicou, em comunicado, o Ministério da Agricultura.