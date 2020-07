Covid-19

A exclusão de Portugal da lista de corredores turísticos seguros para o Reino Unido é errada e assenta numa análise científica pouco rigorosa, defendem especialistas da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) no barómetro covid-19 hoje divulgado.

"Interpretar valores de incidência de casos reportados sem considerar outros indicadores de risco epidemiológicos, a distribuição geográfica e que diferentes países detetam diferentes percentagens do total real de casos é errado e levou à adoção de políticas desadequadas que, sem contribuir de forma relevante para prevenir a transmissão, têm consequências negativas a nível socioeconómico, político e diplomático", pode ler-se no documento.

De acordo com os investigadores Vasco Ricoca Peixoto e Alexandre Abrantes, do Centro de Investigação em Saúde Pública, a adoção pelas autoridades britânicas do número de casos por cem mil habitantes nos últimos 14 dias como o principal critério de risco epidemiológico "não reflete corretamente a gravidade da epidemia no país" e penaliza a "política de testagem abrangente" adotada em Portugal.