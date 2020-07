Actualidade

(CORREÇÃO E NOVO TÍTULO) Lisboa, 08 jul 2020 (Lusa) - O secretário de Estado do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Cabrita, disse hoje que dos 507 vagas abertas para a integração de formadores precários do Instituto do Emprego e Formação Profissional, no âmbito do PREVPAP, 40 ficaram desertas.

O número foi avançado por Miguel Cabrita durante uma audição na comissão de Trabalho e Segurança Social, tendo o secretário de Estado referido que faltam apenas concluir três dos procedimentos concursais para a integração dos formadores nas 507 vagas que foram identificadas como correspondendo a necessidades permanentes do IEFP.

Estas 507 vagas foram identificadas no âmbito do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP).