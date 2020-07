Actualidade

As forças armadas da Frente de Libertação do Estado de Cabinda (FLEC) anunciaram hoje a morte de cinco pessoas, entre as quais dois soldados das Forças Armadas Angolanas (FAA) e três civis, bem como três feridos do seu lado.

Em "comunicado de guerra" distribuído hoje, a FLEC-FAC refere que os combates ocorreram na noite de terça-feira, nas aldeias de Pangamongo e de Sangamongo, no município de Buco-Zau e município de Necuto, perto da fronteira com a República Democrática do Congo (RDCongo).

"O exército angolano lançou uma operação contra as nossas forças e retaliamos em contraofensiva as FAA", refere o comunicado, assinado pelo comandante da zona operacional de Necuto, Sebastião Muindo Júnior.