Actualidade

O foco da equipa técnica do Benfica, liderada por Nelson Veríssimo, está apenas "nos quatro jogos que faltam" e na final da Taça de Portugal de futebol, afirmou hoje o sucessor de Bruno Lage no comando dos 'encarnados'.

De tal forma que, garantiu, por muito que os jornalistas presentes na conferência de imprensa de lançamento do encontro com o Famalicão pudessem "não acreditar", o técnico "nem sabia" que o FC Porto entra em campo antes do Benfica na 31.ª jornada da I Liga e não pensou na hipótese de permanecer no comando da equipa por ser uma questão que "neste momento não faz sentido".

"Foi-nos colocada a tarefa de orientar a equipa até à final da Taça [de Portugal] e o foco só tem de estar aí. Nós sabemos o que temos de fazer, o nosso objetivo é ganhar os quatro jogos que faltam e é com esse espírito que vamos para o jogo de amanhã [quinta-feira], independentemente do que possa acontecer", sublinhou, no Seixal, o sucessor de Bruno Lage.