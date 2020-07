Actualidade

O advogado João Araújo, um dos defensores do ex-primeiro-ministro José Sócrates no processo Operação Marquês, morreu na última noite, em Lisboa, vítima de cancro, confirmou à agência Lusa fonte ligada à família.

Contactada pela agência Lusa, a funerária Servilusa adiantou que o velório de João Araújo realiza-se hoje, a partir das 17:30, na Basílica da Estrela, em Lisboa.

Na quinta-feira, indicou a Servilusa, haverá uma missa pelas 12:30, estando a cremação prevista para as 14:00 no Cemitério do Alto Sâo João, Lisboa.