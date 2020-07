Síria

Teerão vai ajudar a Síria a reforçar os seus sistemas de defesa aérea no âmbito de um acordo militar realizado entre os dois países, anunciou hoje a televisão estatal iraniana.

O Irão é, com a Rússia, um dos principais aliados do regime do presidente sírio, Bashar al-Assad, na guerra que devasta a Síria desde 2011.

Um "acordo global de cooperação em matéria militar, de defesa e de segurança" foi assinado em Damasco entre o chefe do Estado-Maior iraniano, o general Mohammad Bagheri, e o ministro da Defesa sírio, Ali Ayoub, segundo a televisão.