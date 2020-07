Actualidade

O coordenador residente das Nações Unidas em Angola, Paolo Baladelli, despediu-se hoje do Presidente angolano, João Lourenço, ao fim de quase nove anos de missão, com uma mensagem de confiança, apesar do momento "muito delicado" que o país e o mundo atravessam.

Em declarações aos jornalistas, à saída do encontro com o chefe de Estado angolano, o representante da ONU deixou palavras de gratidão dirigidas ao povo e às autoridades angolanas.

"Senti-me sempre muito querido, muito apreciado", sublinhou Baladelli, acrescentando estar consciente do atual "momento muito difícil, muito delicado" que não é exclusivo de Angola, numa alusão à pandemia de covid-19 que já provocou mais de 500 mil mortos em todo o mundo.