Dois homens com 43 e 70 anos foram detidos pela Polícia Judiciária nos Açores por crimes sexuais contra menores, inclusive lenocínio e abuso sexual, estando já em prisão preventiva, foi hoje divulgado.

Em comunicado, a PJ avança, sem espeficar a localização, que o Departamento de Investigação Criminal dos Açores, com o apoio do Comando Regional dos Açores da PSP, realizou uma operação no grupo Central deste arquipélago, que inclui as ilhas Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial.

As autoridades realizaram sete buscas e detiveram dois homens, com 43 e 70 anos de idade, que se aproveitaram da dependência de substâncias estupefacientes de uma das vítimas para a aliciar para a prostituição.